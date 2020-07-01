HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Alanyaspor'un kiralık oyuncuları göz doldurdu

Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon kiralık olarak gönderdiği Sackey, Tayfur Bingöl, Hasan Ayaroğlu performanslarıyla göz doldururken, Gaziantep FK'ye kiralık giden kaleci Haydar Yılmaz hiçbir resmi müsabakada oynayamadı.

Alanyaspor'un kiralık oyuncuları göz doldurdu
01.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:27

Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon kiralık olarak gönderdiği Sackey, Tayfur Bingöl, Hasan Ayaroğlu performanslarıyla göz doldururken, Gaziantep FK'ye kiralık giden kaleci Haydar Yılmaz hiçbir resmi müsabakada oynayamadı.

Aytemiz Alanyaspor, 2019-2020 sezonunda kadroda düşünmediği Isaac Sackey, Hasan Ayaroğlu, Tayfur Bingöl'ü sezon başında, Haydar Yılmaz'ı ise devre arasında kiralık olarak gönderdi. Kiralık giden 4 futbolcudan Sackey ve Tayfur yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle zaman zaman takımlarından uzak kalırken Hasan Ayaroğlu ise maç sayısındaki artışla dikkat çekti. Haydar Yılmaz için kiralık süreci çok da verimli geçmedi.

Sackey Denizlispor'da bin 404 dakika forma terletti

Sezon başında Yukatel Denizlispor'a gönderilen 26 yaşındaki ön libero Sackey, Trabzonspor'dan transfer edilen Onazi ile forma savaşına girdi. Ligin ilk yarısında ve ikinci yarının başlarında forma giyme şansı bulan Sackey, Denizlispor'da ile 16'sı Süper Lig ve 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 20 maçta 1404 dakika forma terletti ve 5 sarı kart gördü. Süper Lig'in 23. hafta maçında sakatlanan futbolcu ligde 5 hafta forma giyemedi. Sakatlık sonrası 29. haftada tekrar forma şansı bulan Sackey, 28. dakikada oyuna girerek takımını Rizespor maçında temsil etti.

Tayfun, Bursaspor'da 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi

Sezon başında Alanyaspor'un planlamasında yer alan Tayfur Bingöl ise ligin ilk yarısında turuncu-yeşilli formayı sadece 4 dakika giydi. Sakatlık sorunları da yaşayan kanat oyuncusu devre arasında TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'a kiralandı. Yeşil-beyazlı takımda istekli bir oyun sergileyen Bingöl, takımının oynadığı 13 maçın 11'inde 90 dakika sahada yer aldı. Bu maçlarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Haydar Gaziantep'te de hayal kırıklığı yaşadı

Aytemiz Alanyaspor'da formasını Marafona'ya kaptırarak uzun süre sahalardan uzak kalan kaleci Haydar Yılmaz, ligin devre arasında gittiği Gaziantep Futbol Kulübü'nde de hayal kırıklığı yaşadı. Yılmaz, Gaziantep ekibinin oynadığı maçlarda yedek kulübesinde olmasına rağmen hiç süre alamadı.

Ayaroğlu'ndan takımına 3 gol, 1 asistlik katkı

Yine sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a gönderilen Hasan Ayaroğlu da takımıyla 25 resmi maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Sezonun sona ermesi ile birlikte Alanyaspor'a dönecek futbolcuların geleceği ile ilgili kararı teknik heyet verecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi Spor
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Ünlü model Didem Soydan, eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Spor
Ünlü model Didem Soydan, eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu Spor
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Spor
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Spor
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Spor
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi
Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
'Maskeni tak' diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
"Maskeni tak" diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Keçi sütünden yapılan Söğle peyniri, 4 ay kuyuda bekletilip kilosu 90 TL'den satılıyor
Keçi sütünden yapılan Söğle peyniri, 4 ay kuyuda bekletilip kilosu 90 TL'den satılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Buse Varol Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bakan Temmuz Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Alanyaspor'un kiralık oyuncuları göz doldurdu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 14:27:48. #1.15#
title