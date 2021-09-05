Alanyaspor, teknik direktörlük için Bülent Korkmaz'la prensip anlaşmasına vardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanyaspor, teknik direktörlük için Bülent Korkmaz'la prensip anlaşmasına vardı

Alanyaspor, teknik direktörlük için Bülent Korkmaz'la prensip anlaşmasına vardı
Haberler.com - Haberler | Spor

Alanyaspor, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Bülent Korkmaz'ı getiriyor. Son olarak Konyaspor'u çalıştıran Korkmaz'ın pazartesi günü imza töreni için Alanya'ya gitmesi bekleniyor.

Süper Lig'de 3. hafta sonunda 3 puanı bulunan Alanyaspor, Çağdaş Atan'la yolları ayırmıştı. Akdeniz ekibinde genç teknik direktörün yerine kimin geleceği netlik kazandı.

İMZAYI ATMAK İÇİN GELİYOR

Sabah'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Kenan Koçak ile el sıkışan ancak 40 yaşındaki teknik direktörün 2 milyon liralık maaşı beğenmemesinin ardından arayışlarını sürdüren Alanyaspor yönetimi, son olarak geçtiğimiz yıl Konyaspor'u çalıştıran teknik direktör Bülent Korkmaz ile prensipte anlaştı. Bülent Korkmaz'ın pazartesi günü imza töreni için Alanya'ya geleceği öğrenildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Gülben Ergen Kaan Yıldırım
Spor Muslera Ali Koç Umut Meraş Salih Uçan Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Alanyaspor, teknik direktörlük için Bülent Korkmaz'la prensip anlaşmasına vardı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 17:40:32. #1.14#

title