Alanyaspor, teknik direktörlük için Bülent Korkmaz'la prensip anlaşmasına vardı

Alanyaspor, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Bülent Korkmaz'ı getiriyor. Son olarak Konyaspor'u çalıştıran Korkmaz'ın pazartesi günü imza töreni için Alanya'ya gitmesi bekleniyor.

Süper Lig'de 3. hafta sonunda 3 puanı bulunan Alanyaspor, Çağdaş Atan'la yolları ayırmıştı. Akdeniz ekibinde genç teknik direktörün yerine kimin geleceği netlik kazandı.

İMZAYI ATMAK İÇİN GELİYOR

Sabah'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Kenan Koçak ile el sıkışan ancak 40 yaşındaki teknik direktörün 2 milyon liralık maaşı beğenmemesinin ardından arayışlarını sürdüren Alanyaspor yönetimi, son olarak geçtiğimiz yıl Konyaspor'u çalıştıran teknik direktör Bülent Korkmaz ile prensipte anlaştı. Bülent Korkmaz'ın pazartesi günü imza töreni için Alanya'ya geleceği öğrenildi.