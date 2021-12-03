Alanyaspor, Sivasspor maçına hazır
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilliler, Sivasspor maçı öncesi Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki son antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oyunu oynadı.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki idmanın son bölümünde taktik çalıştı.
Antrenman sonrası kampa giren Alanyasporlu futbolcular maç saatini beklemeye başladı.
PFDK'nın İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık ceza sizce doğru mu?— Haberler (@Haberler) December 2, 2021
AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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