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Alanyaspor, Sivasspor maçına hazır

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Alanyaspor, Sivasspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilliler, Sivasspor maçı öncesi Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki son antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oyunu oynadı.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki idmanın son bölümünde taktik çalıştı.

Antrenman sonrası kampa giren Alanyasporlu futbolcular maç saatini beklemeye başladı.

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AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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