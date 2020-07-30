Alanyaspor'lu Erol Bulut, "Fenerbahçe ile anlaştınız mı?" sorusuna cevap verdi Gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edilen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Fenerbahçe ile anlaştınız mı?" sorusunu "Önümüzdeki günlerde gereken açıklamayı yapacağız" şeklinde yanıtladı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam, "Fenerbahçe ile anlaştınız mı?" sorusuna "Önümüzdeki günlerde gereken açıklamayı yapacağız. Birkaç gün içinde o açıklama gelecek" cevabını verdi.

"YOĞUN BİR TRAFİK OLACAK"

Erol Bulut ayrıca, gelecek sezon 21 takımla oynanacak sezonuna da değindi ve "21 takımın olması 40 maç demek. Ayrıca kupa maçları. Baya yoğun trafik olacak. Hafta içi maçları olacak. Zaman kısa. Çabuk şekilde hazırlanıp, transferleri erken yapabilmek önemli. TFF'nin kararına saygı duyacağız" ifadesini kullandı.