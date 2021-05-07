Alanyaspor Kulübü, "taraftar token"larıyla kripto para piyasasına girecek
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Alanyaspor Kulübü, "taraftar token"larıyla kripto para piyasasına girecek

Alanyaspor Kulübü, 'taraftar token'larıyla kripto para piyasasına girecek
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Alanyaspor Kulübü, kripto para dünyasına "taraftar token"larıyla girmek için blokzincir şirketi Chiliz ile iş birliği yaptı.

Alanyaspor Kulübü, kripto para dünyasına "taraftar token"larıyla girmek için blokzincir şirketi Chiliz ile iş birliği yaptı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "ALA Fan Token"ın lansman tarihi, fiyatı, maksimum arz ve ilk oylamayla ilgili detayların yakında açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, turuncu-yeşilli camiayı taraftarın aktif katılımıyla dijital dünyada da öne çıkarmak istediklerini ifade etti.

Anlaşmadan mutluluk duyduklarını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"ALA Fan Token ile taraftarımız kulüp kararlarında önemli etki sahibi olacak ve 'Socios.com'da yer alan çok sayıda etkileşim ve ödül fırsatından faydalanacak. Fan token lansmanımız için son derece heyecanlıyız ve taraftarımızdan büyük bir ilgi bekliyoruz. Bu iş birliğiyle Aytemiz Alanyaspor'un dünyanın sayılı kulüplerinin yer aldığı Socios.com ailesine katılmasından ve kulübümüzü global dijital arenada da güçlü kılmaktan dolayı gururluyuz."

Chiliz ve Socios.com Kurucusu, Üst Yöneticisi Alexandre Dreyfus da Alanyaspor'un katılımıyla Süper Lig kulüplerinin neredeyse dörtte birinin Fan Token'ları başlatmak için Socios.com ile ortaklık kurduğunu kaydetti.

Dreyfus, Türkiye'deki ve Avrupa'daki mevcut varlıklarını büyütmeye devam edeceklerini, kısa süre önce Türkiye ofisini de açtıklarını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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