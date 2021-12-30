Alanyaspor ile yollarını ayıran Bülent Korkmaz'a plaket - Haberler Spor
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Alanyaspor ile yollarını ayıran Bülent Korkmaz'a plaket

Alanyaspor ile yollarını ayıran Bülent Korkmaz'a plaket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Alanyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Alanyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Alanyaspor İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu, Korkmaz ve ekibine kulübü katkılarından plaket takdim etti. Köseoğlu, yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibine, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Beklenmedik veda! Alanyaspor ile Bülent Korkmaz yolları ayrıldı

Beklenmedik veda! Alanyaspor ile Bülent Korkmaz yolları ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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