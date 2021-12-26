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Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Olmadı, bir defa geldiler, gol oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Olmadı, bir defa geldiler, gol oldu. Futbolda bunlar da oluyor ama en azından yenilmedik." dedi.

Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını söyledi.

Oyunun geneline baktıklarında savunma anlamında iyi durduklarını, hücumda da özellikle ikinci yarıda çok pozisyon bulduklarını anlatan Korkmaz, "Olmadı, bir defa geldiler, gol oldu. Futbolda bunlar da oluyor ama en azından yenilmedik. İyi bir takım. Çok yetenekli, çok etkili oyuncuları var ki santrforları çok önemli bir oyuncu. Bir defa geldi, gol oldu. Buna da imkan vermememiz lazım ama futbolda bunlar oluyor." diye konuştu.

Ligin ilk yarısında 28 puan topladıklarını hatırlatan Korkmaz, "Bence çok iyi bir puan. Geçen sene çok kaliteli bir kadro vardı Alanyaspor'da ve 31 puan topladı. Biz de baktığımızda 28 puan. Dolayısıyla puanlama olarak çok memnunum. Bence önemli bir başarı elde ettik. Tabii ki yapacağımız takviyelerle daha iyi olacağız. Zaten başkanla konuştum bu konuyu. Ondan sonra duruma bakacağız." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

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Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

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AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri

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