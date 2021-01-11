Alanyaspor, evinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu
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Alanyaspor, evinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu

11.01.2021 21:26 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:04
Alanyaspor, evinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu

Bu sezonun flaş ekibi Aytemiz Alanyaspor'un düşüşü devam ediyor. Akdeniz ekibi, sahasında 10 kişi kalan rakibi Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu ve üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Alanyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Armin Hodzic ve 33. dakikada Yusuf Erdoğan attı. Alanyaspor'un tek sayısını ise 40. dakikada Bakasetas penaltıdan kaydetti. Kasımpaşa'da Haddadi, 25. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından ligde 4 maç aradan sonra galibiyet alan Kasımpaşa, 22 puanla 13. sırada yer aldı. Üst üste 2. maçını kaybeden Alanyaspor ise 30 puanla 5. sırada yer buldu. Alanyaspor öte yandan, bu sonuçla birlikte evinde 12 maç sonra kaybetmiş oldu.

Kasımpaşa, gelecek hafta Erzurumspor'u ağırlayacak. Alanyspor ise haftayı BAY geçecek.

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