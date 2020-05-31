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Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı akşam idmanıyla sürdürdü.

Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
31.05.2020 21:25 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:30

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı akşam idmanıyla sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 18.00'de basına kapalı yapılan antrenman kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra anaerobik koşular yapan turuncu- yeşilli ekip, antrenmanı 3 grup halinde ayak tenisi oynayarak tamamladı. Alanyaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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