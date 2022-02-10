Alanyaspor-Adana Demir maçında tur penaltılarla geldi! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takım - Haberler
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Alanyaspor-Adana Demir maçında tur penaltılarla geldi! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takım

Haberler.com - Spor
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Alanyaspor-Adana Demir maçında tur penaltılarla geldi! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takım

Normal süresi 1-1 biten Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Alanyaspor, seri penaltı vuruşlarında Adana Demirspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor'u seri penaltı atışlarında 4-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

ALANYASPOR PENALTILARDA TURLADI

Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren karşılaşmada Alanyaspor'un golünü 22. dakikada Wilson Eduardo atarken Adana Demirspor'da Erhun Öztümer, 38. dakikada bu gole karşılık verdi. Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu 105+4. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Seri penaltı atışlarını 4-2 kazanan ev sahibi ekip Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Haberler.com - Spor

Adana Demirspor, alanyaspor, Spor, Haberler

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