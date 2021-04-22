Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti

3-0 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında boş kaleye kaçırdığı golle tepki çeken Babacar, Gaziantep maçında da benzer bir fırsatı değerlendiremedi. Takımı ilk yarıda 1-0 geride olduğu anlarda boş pozisyonda kalan 28 yaşındaki forvet, kalecinin alanı boşalttığı noktaya topu yuvarlayamadı. Arkadaşının attığı pasta boş durumda kalan Babacar, zor olanı yapıp topu dışarıya gönderdi Kaçan pozisyonun ardından 28 yaşındaki forvet de kendisine sinirelenip yüksek sesle bağırdı.

Babacar'ın şanssızlığı bitmiyor. 28 yaşındaki Senegalli forvet, Beşiktaş maçında kaçırdığı pozisyonun bir benzerini bugün Gaziantep karşısında da buldu. Ama Babacar zor olanı yapıp boş kaleye topu yollayamadı. Takımının ilk yarıda 1-0 geride olduğu anlarda Babacar, ceza sahası içine gelen pasta müsait duruma düştü. Pasa doğru hareketlenen kaleci, mevkisinden ayrıldı ve Babacar'a altın tepside fırsat sundu. Ama bu değerlendirelemedi.

ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Babacar golü kaçırdıktan sonra bir süre şok yaşadı ve kendi kendine bağırmaya başladı. Takım arkadaşları moralini bozmaması için Senegalli'ye destek verdi. Bunun ardından maç hareketlendi, Alanyaspor peş peşe goller buldu.