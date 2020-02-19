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Aladağ'da kurumlararası halı saha turnuvası yapıldı

Aladağ Kaymakamlığı tarafından birincisi yapılan kurumlararası halı saha turnuvası sona erdi.

19.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:42
Aladağ'da kurumlararası halı saha turnuvası yapıldı

Kaymakamlığı tarafından birincisi yapılan kurumlararası halı saha turnuvası sona erdi.

İlçede 12 takımın katıldığı turnuvanın Aladağ Savcı Hüseyin Kuş Halı Sahasında Aladağ Esnaflar ile Pos Öğretmenler takımları arasında oynandı. Karşılaşmayı 7-2 kazanan Pos Öğretmenler takımı kupayı kazanan taraf oldu.

Aladağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Pos Öğretmenler takımına kupasını verdi. Üçüncü, turnuvaya katılan bütün takımlara teşekkür ederek, turnuvanın ilerki yıllarda da devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA
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