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Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvetini transfer etti

Süper Amatör Lig'de liderlik mücadelesi veren Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvet oyuncusunu transfer etti.

21.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:43
Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvetini transfer etti

Süper Amatör Lig'de liderlik mücadelesi veren Alaçatıspor, Belediyespor'un forvet oyuncusunu transfer etti.


Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvet oyuncusu Muhammet ile anlaşarak takımını güçlendirdi. Alaçatı Gençlik Kulübü Başkanı Soner Varhan, transferin gerçekleşmesinin ardından kısa bir açıklama yaparak, "Transfer sürecindeki yardımlarından dolayı Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a ve Çeşme Belediyespor Kulübü'ne teşekkür ederiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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