Alacaklılar, Sarot Turizm Otelcilik'in Ticari Faaliyetlerinin Devamına Karar Verdi

ŞATO tipi mimarisiyle tartışmalara konu olan Mudurnu'daki Burj Al Babas projesini yapan ancak iflasına karar verilen Sarot Turizm Otelcilik Gayrimenkul Taahhüt San ve Tic A.Ş'nin birinci alacaklılar toplantısı yapıldı. Toplantıda alacaklılar şirketin ticari faaliyetlerinin devamına ve 'iflas idaresini' iflas müdürlüğü yetkililerinin de yürütmesine karar verdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 750 dönüm üzerine 732 villadan oluşan şato tipi mimarisiyle tepki çeken Burj Al Babas projesini yapan Sarot Group bünyesinde Sarot Turizm Otelcilik Gayrimenkul Taahhüt San ve Tic A.Ş., Burj Al Babas Termal Turim Pazarlama İnşaat Limited Şirketi ve Bolu-E Enerji Beton Nakliyat İnşaat şirketinin konkordato talebi üzerine İstanbul 3. Ticaret Mahkemesi, 9 Kasım 2018'de 3 şirketin iflasına karar vermişti. İflas kararının ardından İstanbul İflas Müdürlüğü, grubun en büyük şirketi Sarot Turizm Otelcilik Gayrimenkul Taahhüt San ve Tic A.Ş.'nin birinci alacaklılar toplantısını bugün gerçekleştirdi.

131 ALACAKLININ 50 MİLYON TL ALACAĞI ÇIKTI

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki toplantı salonunda yapılan ilk alacaklılar toplantısında 131 kişinin iflas masasına alacaklı olarak adını yazdırdığı ve toplam alacak miktarlarının 50 milyon TL olduğu belirtildi. Toplantıya ise toplam 47 milyon 500 bin TL alacağı bulunan yüze yakın alacaklı katıldı. İflas Masası yetkilisi Sarot Turizm Otelcilik'in mal varlığı olarak 4 aracının ve bankalarda 209 bin TL'sinin tespit edildiğini, 444 taşınmazının bulunduğu ve bunların kaydına iflas şerhi konulduğunu belirtti. İflas masasının alacaklılar toplantısına kadar Bolu'daki yüzde 85'i tamamlanan termal otel inşaatının çatısının yapılması için faaliyet izni verdiği açıklandı.

TİCARİ FAALİYETLERE DEVAM

Toplantıda alacaklılar iflas idaresini iflas müdürlüğünün yürütmesine karar verdi. Alacaklıların büyük bölümü Sarot Turizm Otelcilik'in ticari faaliyetlerinin devamına karar verdi.

ŞATO VİLLALARIN TOPLANTISI CUMA GÜNÜ

Sarot Group'un Burj Al Babas'taki villalarını yapan ve iflasına karar verilen Burj Al Babas Termal Turim Pazarlama İnşaat Limited Şirketi'nin birinci alacaklılar toplantısı ise Cuma günü yapılacak.

Kaynak: DHA