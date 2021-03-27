Akşehirspor, dualarla sezon açılışı yaptı

Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 1. Grupta yer alan Akşehirspor, Nisan ayında başlayacak lig öncesi sezon açılışı yaparak antrenmanlara başladı.

Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 1. Grupta yer alan Akşehirspor, Nisan ayında başlayacak lig öncesi sezon açılışı yaparak antrenmanlara başladı.

Akşehirspor Tesisleri'nde yapılan sezon açılış törenine Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehirspor Kulüp Başkanı Ünal Çelik, Akşehirspor yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, teknik kadro ve basın mensupları katıldı. Kulüp Başkanı Ünal Çelik, güzel bir sezon geçirmeyi dilediklerini belirterek amaçlarının şampiyonluk olduğunu söyleyip, takıma destek veren herkese teşekkür etti. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da takıma başarılar dileyerek, "Bu sene farklı bir grup tanzim oldu. Bu grupta biz avantajlıyız ve inşallah üçüncü lige Bismillah diyeceğiz, buna yürekten inanıyorum. Tüm futbolcularımıza ve teknik kadromuza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle spor müsabakalarında aksama olduğuna değinen Kaymakam Kurnaz ise, Nisan ayında başlayacak ligde Akşehirspor'a iyi bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından iyi bir sezon geçirilmesi ve takımın şampiyon olabilmesi için dua edildi. Duanın ardından kurban kesimi yapılarak toplu fotoğraf çektirildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı