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Aksa Akrilik ve Ak-Kim Kimya Fortune 500 listesinde

Yalova'da faaliyet gösteren, akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik ile kimyasal madde üreticisi Ak-Kim, bu yıl da Fortune 500 listesinde yer aldı.

Aksa Akrilik ve Ak-Kim Kimya Fortune 500 listesinde
03.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:59

Yalova'da faaliyet gösteren, akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik ile kimyasal madde üreticisi Ak-Kim, bu yıl da Fortune 500 listesinde yer aldı.

Türkiye'nin en başarılı 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 araştırması kamuoyuyla paylaşıldı. Akkök Holding bünyesinde Yalova'da faaliyet gösteren, akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik ile kimyasal madde üreticisi Akkim, 13 yıldır aralıksız olarak yayımlanan listede, bu yıl da yer aldı.

Aksa Akrilik, 2019'da gerçekleştirdiği 3 milyar 645 milyon 900 bin TL değerindeki net satış rakamıyla 95'inci sırada yerini alırken, kimyevi madde sektörel listesinde 5'inciliğe yerleşti. Kimyevi madde sektörel listesinde 10'uncu olan Akkim ise genel listede 6 basamak birden yükselerek 332'nci sıraya çıktı. Şirketin 2019 yılında gerçekleştirdiği net satış rakamı 953 milyon 986 bin 499 TL olarak açıklandı.

1971 yılından beri Yalova'da faaliyet gösteren Aksa Akrilik, bin 200'den fazla çalışanı, yıllık 330 bin ton üretim kapasitesi ve 502 bin metrekarelik alana yayılan üretim alanıyla dünyadaki en büyük, Türkiye'deki tek akrilik elyaf üreticisi konumunda. Üretimdeki başarısının yanı sıra uyguladığı yönetim sistemleri, çevre uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan Aksa Akrilik, geniş ürün gamı sayesinde halıdan döşemeliğe, süveterden çoraba, iplikten el örgüsüne, kadifeden kilim, battaniye, tente ve endüstriyel filtrelere kadar çok çeşitli alanlara tekstil ve teknik tekstil hammaddesi tedarik ediyor.

1977 yılında Yalova'da temelli atılan Akkim ise entegre üretim tesislerine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Şirket, temizlik, kimya, tekstil, kağıt, su arıtma, gıda, metal, zirai ilaç, enerji, yapı, maden, plastik ve inşaat gibi farklı sektörlere yönelik kimyasallar üreten yapısıyla sektörde özel bir yere sahip. Temel kimyasallar ve performans kimyasalları alanında faaliyet gösteren şirket, iştirakleriyle birlikte 6 farklı lokasyonda yüksek teknolojiye sahip üretim tesisleriyle, yıllık 800 bin ton üretim kapasitesi ve bine yakın çalışanıyla 6 kıtada ulusal ve global birçok markaya hizmet veriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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