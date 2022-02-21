AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun Fransa'daki enflasyon hesabı olay oldu

Habertürk'te Kübra Par'ın Açık ve Net programına konuk olan AK Parti Grup başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Fransa'daki enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

"6-7 MİSLİ ARTIŞ VAR"

Akbaşoğlu, "Fransa'da 150 Euro'ya dolan bir poşet, bugün 750-800 Euro'ya doluyor. Orada enflasyon %6-7 oranında. Fiyatlarda 6-7 misli artış var" ifadelerini kullandı. Programın sunucusu Kübra Par'ın araya girip "bakın bunlar sosyal medyaya da düşüyor, bence bir matematik hatası yapıyorsunuz o yüzden söylüyorum" uyarısına rağmen sözlerine devam eden Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Fransa'da yaşayan yakınlarımızdan hareketle, daha önceleri 150 Euro'ya doldurduğumuz poşeti 750 Euro'ya doldurduğumum noktalara geldim noktası gerçekten önemli" cevabını verdi.

"%5 İLE ÇARPTIĞINIZDA DA ALIRSINIZ BU RAKAMI"

Kübra Par ise "Sizin dediğinizin olması için oradaki enflasyonun %7 değil, yani %200, %300 falan olması gerekiyor" derken Akbaşoğlu, "Hayır, %6 ile çarptığınız zaman bile o rakamı alırsınız. Bakın %5 ile çarptığınızda da alırsınız onu" şeklinde cevap verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu açıklamaların ardından programdaki bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. Programın sunucu Kübra Par ve bu açıklamaları yapan Muhammet Emin Akbaşoğlu, en çok konuşulan konular arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, basit matematik işlemini bile yapamadığını söyledikleri Akbaşoğlu'nu eleştirdi.