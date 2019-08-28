Akmerkez Üçgen Teras'ta "Yıldızlı buluşma" sürüyor

28.08.2019 10:58

Emre Altuğ, Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar'ın konuğu oldu. Geçmişten bu yana en sevilen şarkılarını yıldızların altında akustik performans ile yorumlayan Altuğ'a, Burhan-Gökhan Şeşen eşlik etti.



Akkök Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Emre Altuğ, Akmerkez Üçgen Teras'ta müzik ve sohbet dolu bir akşam yaşattı. Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar'a konuk olan Altuğ, bir yandan şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi, bir yandan da Grup Gündoğarken'in sohbetlerine öyküleriyle eşlik etti. Yıldızın gecenin başından sonuna sergilediği canlı performansı hayranlarından tam not aldı.



Emre Altuğ'un ricası üzerine Ahmet Altuğ baterinin başına geçti. Altuğ abisinin 20 sene sonra baterinin başına geçtiğini söyledi. Aynı sahneyi paylaşan Altuğ kardeşler "Yani" parçası ile büyük beğeni topladı. "Gidecek Yerim mi Var", "Aşk-ı Kıyamet" ve "Neyleyim" parçaları ile üçleme yapan Altuğ'a binlerce hayranı eşlik etti.

Ayrıca gece boyu izleyicilerin sorularını yanıtlayan Altuğ'a, İran'dan gelen hayranı İran'da konser vermeyi düşünüp düşünmeyeceğini sordu. Çok istediğini belirten Altuğ, maalesef istedikleri yerlerde konser veremediklerini, önce talebin gelmesi gerektiğini belirtti.

Akmerkez Üçgen Teras'ta her salı akşamı Grup Gündoğarken'in ev sahipliğinde düzenlenen program serisinin 3 Eylül'deki konuğu, Can Bonomo olacak. Bonomo sevilen şarkılarını tüm Akmerkez misafirleri için söyleyecek.

Kaynak: AA