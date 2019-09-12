Akiş GYO'nun ilk tahvil ihracı başarıyla tamamlandı

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Akiş GYO) 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli ve 2 yıl vadeli 100 milyon TL'lik tahvil ihracı başarıyla gerçekleştirildi.

12.09.2019 15:55
Akiş GYO'nun ilk tahvil ihracı başarıyla tamamlandı

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Akiş GYO) 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli ve 2 yıl vadeli 100 milyon TL'lik tahvil ihracı başarıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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