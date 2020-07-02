Akıllı Tarım Nedir? Üretici ve Tüketiciye Hangi Faydaları Sağlar? Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım, akıllı tarımın tanımını yaparak üretici ve tüketiciye sağladığı faydaları açıkladı.

Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım, akıllı tarımın tanımını yaparak üretici ve tüketiciye sağladığı faydaları açıkladı. Akıllı tarımın, nitelikli bilgi ve teknolojik imkanlar aracılığıyla çiftçilerin verimliliğini, karlılığını ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir tarımsal destek şekli olduğunu söyledi. Tarımsal üretimin tarih boyunca önemli olduğunu belirten Yıldırım, çiftçinin doğa içinde karşılaştığı zorlukları doğal yöntemlerle aşmaya çalıştığını ancak kaynakların tükenmesi nedeniyle dijital platformlara geçildiğini aktardı. Dijital platformlar sayesinde, çiftçinin nitelikli bilgi ihtiyacını karşılayarak üretim ve yaşam kalitesini artırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yıldırım, akıllı tarım yoluyla üretim yapıldığında, tüketicinin daha kaliteli, lezzetli ve makul fiyatlı ürünlere ulaşabildiğini söyledi. Tarımın üstü açık bir fabrika olduğunu ve bu fabrikayı doğa şartlarından koruyan erken uyarı sistemleri, robotik sistemler ve otomasyon sistemleri gibi yöntemlerle akıllı tarım yapıldığını ve bunun tarımı en çok destekleyen yöntemlerden biri olduğunu belirtti.

Kaynak: Wise.tv