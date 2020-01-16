“Akıllı şehircilik lütuftan ziyade zorunluluk”
'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da hayata geçirdikleri akıllı şehircilik yatırımlarını hakkında bilgi verdi.
16.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:52
'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da hayata geçirdikleri akıllı şehircilik yatırımlarını hakkında bilgi verdi.
Kaynak: Dunya.com