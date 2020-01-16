Haberler » Ekonomi » “Akıllı şehircilik lütuftan ziyade zorunluluk” - Ekonomi

“Akıllı şehircilik lütuftan ziyade zorunluluk”

'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da hayata geçirdikleri akıllı şehircilik yatırımlarını hakkında bilgi verdi.

16.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:52
“Akıllı şehircilik lütuftan ziyade zorunluluk”

'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı , Bursa'da hayata geçirdikleri akıllı şehircilik yatırımlarını hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler