Akılalmaz olay! Attan düşen genç jokey, hayatını kaybetti

Hindistan'da yapılan at yarışında 24 yaşındaki jokey Jitendra Singh attan düştü. Diğer atların üzerinden geçmesi sonrası ağır yaralanan genç jokey, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Hindistan'da at yarışı sırasında büyük bir trajedi meydana geldi.

Yarış başladıktan bir kaç saniye sonra Singh'ın atının ayağının burkulması sonucu at tökezledi. Jitendra Singh, dengesini kaybeden atın üstünde yere düşünce arkasından gelen atlar üzerinden geçti. Atlardan üzerinden geçtiği Singh, ağır bir iç kanama geçirdi. Hint jokey, hastaneye kaldırıldığı esnada hayatını kaybetti.

OLAY İLK SANİYELERDE YAŞANDI

Chaderghat polis şefi P Sateesh yaptığı açıklamada, kazanın yarış başladıktan 10 saniye sonra meydana geldiğini ve doktorlardan Singh'in hastaneye hayatını kaybetmiş bir şekilde geldiği bilgisini aldığını dile getirdi.

Singh'in ölümü arkadaşları arasında büyük bir üzüntü yarattı.