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AKİB’DEN 2020’ye rekor başlangıç

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, 2020 yılına 1 milyar 190 milyon dolarlık ihracatla başladıklarını belirtirken, Cebelitarık, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Slovenya'ya yapılan dış satımın rekor düzeyde arttığını vurguladı.

07.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:29
AKİB’DEN 2020’ye rekor başlangıç

İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı , 2020 yılına 1 milyar 190 milyon dolarlık ihracatla başladıklarını belirtirken, Cebelitarık, Güney Afrika Cumhuriyeti ve 'ya yapılan dış satımın rekor düzeyde arttığını vurguladı.

Kaynak: Dunya.com

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