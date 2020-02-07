AKİB’DEN 2020’ye rekor başlangıç

07.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:29

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, 2020 yılına 1 milyar 190 milyon dolarlık ihracatla başladıklarını belirtirken, Cebelitarık, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Slovenya'ya yapılan dış satımın rekor düzeyde arttığını vurguladı.