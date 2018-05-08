Akhisarspor Taraftar Grubu "Akigolar" Ziraat Türkiye Kupası Finaline Gitmeme Kararı Aldı

Sosyal medyada daha önce çağrı yaparak finalin Diyarbakır Stadyumu'ndan kendileri için ulaşımın daha kolay olacağı bir kente alınmasını talep eden yeşil-siyahlılar, biletler satışa çıktıktan sonra kendilerine yapılan uygulamaya tepki gösterip maça gitmeyeceklerini duyurdu. Yeşil-siyahlılar, final karşılaşmasında kendilerine çifte standart uygulandığını savunarak sert bir açıklama yaptı. 1970 Akigo Taraftarlar Derneği ve Akigolar tarafından ortak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"GÖZ YUMANLARI ALLAH'A HAVALE EDİYORUZ"

"Akhisarspor biletleri Diyarbakır'da ve internet üzerinden satışa açılmadığından, Fenerbahçe biletleri internet üzerinden, Akhisarspor biletleri ise sadece Akhisar Stadyumu Passolig gişesinden satışa sunulduğundan, 4 Mayıs 2018 tarihinden itibaren internet üzerinden Akhisarspor Passolig kartına başvuran şahıslara bilet satışı yapılmayacağından, Akhisarspor tribün biletlerinin sadece Akhisarspor Passolig kartları için satışa sunulacağından, rakibimize 15 bin 108, bizlere ise 7 bin 422 adet yer ayrılmasından dolayı 1970 Akigo Taraftarlar Derneği ve Akigolar olarak maça gitmeme kararı almış bulunmaktayız. Çifte standartların kullanıldığı ve Akhisarspor taraftarına yapılan bu ayrımcı kuralları koyanları kınıyor, göz yumanları ise Allah'a havale ediyoruz."

AKHİSARSPOR BAŞKANI ERYÜKSEL: KARAR GÜVENLİK NEDENİYLE ALINDI

Teleset Mobilya Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, taraftarların kendilerine yapılan bilet uygulamasına çifte standart gerekçesiyle tepki gösterip maça gitmeme kararı alması üzerine açıklama yaptı.

Fenerbahçe'ye daha fazla kontenjan verildiğini ifade eden Eryüksel, "Geçtiğimiz perşembe günü İstanbul Riva'da kupa toplantısı gerçekleştirildi. Güvenlik nedeniyle bize 7 bin kişilik, Fenerbahçe taraftarına ise daha fazla yer ayrıldı. Bu karar güvenlik gerekçesiyle alındığı için bir şey söyleyemeyiz. Ancak bu bizim kulübün tercihi değildi" dedi.

Yeşil-siyahlı taraftarların kararını değerlendiren Eryüksel, "Taraftarımızın final karşılaşmasında bize sahip çıkacağına inanıyoruz. Maça gelen gelir. Gelmek isteyenleri Diyarbakır'a götürürüz. Gelmek istemeyenler için bir şey söyleyemem" diye konuştu.