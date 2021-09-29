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Akhisarspor iyi yolda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Akhisarspor iyi yolda

TRANSFER yasağıyla başladığı sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 7 puanla geçen Akhisarspor'da teknik direktör Muhammet Yılmaz, takımının geldiği noktadan memnun olduğunu, daha da iyi olacaklarını söyledi.

TRANSFER yasağıyla başladığı sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 7 puanla geçen Akhisarspor'da teknik direktör Muhammet Yılmaz, takımının geldiği noktadan memnun olduğunu, daha da iyi olacaklarını söyledi.

Basın toplantısında Sportif Direktör Bayram Ali Kaya ve futbolculardan Yusuf Cihat Çelik'le birlikte soruları yanıtlayan Muhammet Yılmaz, "Genç bir takımız. Bizim sezon başından beri amacımız, belirlediğimiz vizyonun içerisinde genç oyuncularımızı yetiştirerek hedefe gitmek" diye konuştu.

İç sahada 1-1 sonuçlanan son Anagold 24Erzincanspor maçından sonra taraftarların takımı tribüne çağırıp alkışlamasını değerlendiren Yılmaz, "Çok duygulandığım bir görüntüydü. Şehir bu çocuklara inansın. Çok gururlu bir oyuncu grubumuz var. İhtiyacı varken kendi içinde sorunlarını çözen bir gruba sahibiz. İnşallah bunlar devam eder. Seyircimizin o tavrı bizi çok mutlu etti ve oyuncularımızı da cesaretlendirip motive etti. Bu takımın elbette kötü sonuçlar aldığı günler olacak fakat bu takım kötü mücadele etmeyecek" dedi.

Dış sahada 2'de 2 yapan Akhisar'da Yılmaz, bu hafta Tarsus İdman Yurdu deplasmanına da galibiyet için gideceklerini söyledi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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