Akhisarspor iyi yolda

TRANSFER yasağıyla başladığı sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 7 puanla geçen Akhisarspor'da teknik direktör Muhammet Yılmaz, takımının geldiği noktadan memnun olduğunu, daha da iyi olacaklarını söyledi.

Basın toplantısında Sportif Direktör Bayram Ali Kaya ve futbolculardan Yusuf Cihat Çelik'le birlikte soruları yanıtlayan Muhammet Yılmaz, "Genç bir takımız. Bizim sezon başından beri amacımız, belirlediğimiz vizyonun içerisinde genç oyuncularımızı yetiştirerek hedefe gitmek" diye konuştu.

Dış sahada 2'de 2 yapan Akhisar'da Yılmaz, bu hafta Tarsus İdman Yurdu deplasmanına da galibiyet için gideceklerini söyledi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri