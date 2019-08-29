Akhisarspor'da muhammet'ten imza
TFF 1'inci Lig'de ilk 2 haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Akhisarspor, Alanyasporlu ön libero Taha Yalçıner'den sonra Giresunspor'dan ayrılan golcü Muhammet Reis'le de sözleşme imzaladı.
Akhisarspor, kadrosundaki gençlerden Onurcan'ı Zonguldak Kömürspor'a, Göksu ve Mert Efe'yi ise Yeni Orduspor'a kiralık olarak gönderdi. Transferde Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Ergin Keleş, Tolga Ünlü, Uğur Arslan, Gökhan Değirmenci gibi isimleri aldıktan sonra Taha ve Muhammet Reis'e de imza attırıp ligin yaş ortalaması en yüksek, en tecrübeli kadrolarından birini kuran Akhisar'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Kadromuzu yüzde 99 oranında tamamladık. Hedefimiz şampiyonluk ve bu ligde yalnız tecrübeli takımlar hedefe ulaşabiliyor" dedi.
Yeşil-siyahlılar, kulüp logosundaki Akhisar Belediye ve Gençlik Spor yazısını da yalnız Akhisarspor olarak değiştirdi.