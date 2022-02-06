Akhisarspor'da korkutan tablo

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Tarsus İdman Yurdu'na 2-1 kaybeden Akhisarspor düşme hattına bir adım daha yaklaştı. Bu sonuçla galibiyet hasretini 5 maça çıkaran yeşil-siyahlılar için tehlike çanları çalmaya başladı. Akhisarsporlu taraftarlar ise alınan kötü sonuçların ardından isyan bayrağını açtı. Takımlarını desteklemeye gelen futbolseverler yenilgi sonrası 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu. Taraftarlar, "Özbeyler istifa, İstifa da bir hizmettir" pankartı açtı. Teknik direktör Muhammet Yılmaz ise çok üzgün olduklarını ancak bir an önce toparlanıp yukarılara doğru tırmanacaklarını söyledi.