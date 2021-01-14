Akhisarspor'da Dilsöz'ün gözü transferde

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırarak dağılan kadrosuna takviye yapmaya çalışan düşme hattındaki Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz, yasağın en geç pazartesi günü açılacağını söyledi. Dilsöz, "Transferi en geç pazartesi günü açmayı planlıyoruz. Geldiğimizden beri 5 maça çıktık ama hiçbir maçta tam kadro olamadık. Burada takımın eksik noktaları için çok iyi analiz yapmamız gerekiyor. Çok iyi transfer yapmamız gerekiyor, tüm mevkilerde oynayacak oyuncuları tercih etmeye çalışacağız. Tam sayı vermesek de her mevkiden bir oyuncu almayı planlıyoruz. Geniş ve rotasyonlu bir kadro kurmayı planlıyoruz" dedi.

"İkinci yarı ilk hedefimiz çok çabuk bulunduğumuz puan tablosundan uzaklaşmak olacaktır" diyen Mesut Dilsöz, "Ne kadar çabuk uzaklaşırsak o kadar iyi olur. Tedirginlik yaratmadan rahat nefes almak istiyoruz. Yeniden kadro kuracağız, uyum sorunu mutlaka olacak ancak bunu da en kısa sürede aşmak istiyoruz. Burada en kötüsü hazırlık maçı yapmadan liglerin başlamış olması olacak" diye konuştu. Son dönemde ayrılan isimlerin çokluğu nedeniyle kadronun büyük bölümünü altyapıdan isimlerden oluşturan Dilsöz, "Altyapı oyuncularımızın kabiliyeti çok yüksek. Ancak altyapıdan bir anda bir çok oyuncu kadroya girdi bazen isimlerini bile karıştırıyorum. Çocukları çok iyi tanıma imkanım olmadı" dedi.SISSOKO YAKIN

Ara transferde daha önce anlaştığı Süper Lig deneyimli Kongolu forvet Dzon Delarge ve Nijeryalı orta saha oyuncusu Raheem Lawal'a resmi imza attırmak için yasağın kalkmasını bekleyen Akhisarspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan ayrılan İbrahim Sissoko'yla görüşmelerde sona yaklaştı. Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun takıma katılması bekleniyor. Falkenberg'le yollarını ayıran 32 yaşındaki Nijeryalı forvet Peter Nsima'yla prensipte anlaşan yeşil-siyahlılar Başakşehir'den Gineli sağ kanat oyuncusu Alya Toure'yi antrenmanlarda denetiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ