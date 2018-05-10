Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel: Bileğimizin Hakkıyla Kupayı Aldık

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"DEDİKODULARA SON VERDİK"

Kupayı kazanmayı hak ettiklerini vurgulayan Hüseyin Eryüksel, "Hak ettiğimizi aldık, şaibesiz geldik buraya kadar ve bileğimizin hakkıyla aldık. dedikodulara da son vermişizdir, inşallah Avrupa'da da başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

"YÜREĞİYLE OYNAYAN..."

Hüseyin Eryüksel sözlerini "Yüreğiyle oynayan kazanıyor. Allah'a şükrediyoruz, umarım Avrupa'da da mahçup etmez" şeklinde tamamladı.