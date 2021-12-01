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Akhisarspor'a kupada süper rakip

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Akhisarspor'a kupada süper rakip

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon istikrarsız sonuçlar alan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda yarın Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon istikrarsız sonuçlar alan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda yarın Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda Turgut Doman'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik durumunda uzatmalar ile gerek olursa seri penaltılarda mağlup eden taraf adını üst tura yazdıracak.

Süper Lig'de yer aldığı dönemde kupayı 2018 yılında tarihinde ilk kez kazanıp, 2019'da da final oynama başarısı gösteren Akhisarspor, küme düştükten sonra 2 yıldır erken veda ettiği organizasyonda bu sezon önceki turda Bergama Belediyespor'u elemişti.


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