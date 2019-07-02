“Akhisar Şeker Fabrikası ihalesi sonuçlandırılmalı”

Sanica Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu, Manisa Akhisar Şeker Fabrikası özelleştirme ihalesi sonuçlandırılmadığı için ihaleye katılan firmaların büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

“Akhisar Şeker Fabrikası ihalesi sonuçlandırılmalı”

Sanica Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu, Manisa Akhisar Şeker Fabrikası özelleştirme ihalesi sonuçlandırılmadığı için ihaleye katılan firmaların büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et