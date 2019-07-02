“Akhisar Şeker Fabrikası ihalesi sonuçlandırılmalı”
Sanica Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu, Manisa Akhisar Şeker Fabrikası özelleştirme ihalesi sonuçlandırılmadığı için ihaleye katılan firmaların büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi.
Sanica Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu, Manisa Akhisar Şeker Fabrikası özelleştirme ihalesi sonuçlandırılmadığı için ihaleye katılan firmaların büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi.
Kaynak: Dunya.com
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarını yalanladı
Son Dakika Haberleri