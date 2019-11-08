AK Parti'li vekilden tepki çeken yumurtalı asgari ücret hesabı

08.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:41

Asgari ücret ile çalışanlar merakla asgari ücret zam oranlarını beklerken AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, yumurta sayısı üzerinden asgari ücret ile çalışanları şaşırtan bir hesaplama yaptı.

2002 yılında alınan yumurta sayısı ile 2019 yılında alınan yumurta sayısını kıyaslayan Aydemir, "Asgari ücretli bir arkadaşımız 2002 yılında 1750 tane yumurta alırken şimdi 4 bin 375 tane yumurta alıyor" diyerek asgari ücretlinin alım gücünün yükseldiğini ima etti.

GÜLEREK CEVAP VERDİ

Ardından "Elektriği, doğal gazı onları geçiyorum" ifadelerini kullanan Aydemir'e komisyonda yer alan milletvekillerinden bazıları, "Elektriği de doğal gazı da söyle canım" diye tepki gösterdi. Aydemir ise gülerek cevap verdi.

"BİZİM DÖNEMİMİZDE YOKSUL KİMSE YOK"

"2002 yılında 1432 kw elektrik alıyorken şimdi ise 3 bin 270 kw elektrik alıyor." diyen AK Parti'li vekil, "583 m³ doğal gaz alırken şimdi isebin 108 m³ doğalg az alıyor. Rahat olun bizim dönemimizde yoksul kimse yok." dedi.

CHP'DEN TEPKİ: PEMBE GÖZLÜKLE Mİ BAKIYORSUNUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in yaptığı asgari ücret açıklamaları sonrasında, "Söylediklerinizi duyduktan sonra hayretler içerisinde kaldım. Pembe bir gözlükle mi bakıyorsunuz? Polyannacılık mı oynuyorsunuz." diye tepki gösterdi.