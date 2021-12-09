AK Partili Resul Tosun gündem olan sözleriyle ilgili günah çıkarttı: Ekonomist olmayanlar konuya girince gülünç oluyor demek ki

Eski AK Parti milletvekili Resul Tosun, geçtiğimiz günlerde Haber türk'te bir programa katılarak ekonomik duruma ilişkin "Almanya son 25 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor, enflasyon yüzde 2'den 5'e çıkmış yani yüzde 150'lik enflasyon var. Amerika'da bu daha fazla" ifadelerini kullanmış ve bu sözleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

ÖZ ELEŞTİRİ YAPTI

Bu akşam ise TV100 ekranlarında yayınlanan Kerem Kırçuval'ın sunuculuğunu yaptığı Sağlı Sollu programına katılan Resul Tosun, sosyal medyada gündem olan ifadeleri hakkında konuştu.

"EKONOMİST OLMAYANLAR BU KONULARA GİRİNCE GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜYOR"

Sözlerine Haber türk yayınında söylediği gündem olan ifadelerini hatırlatarak başlayan Tosun, "Tabii ki ekonomist olmayan insanın böyle ekonomik konulara kendi deyimleri ile girdiği zaman bazen gülünç duruma düşüyor demek ki" dedi.

"BİZİ TİYE ALMIŞLAR, HAKLARIDIR"

Açıklamaların devamında ise Tosun, sosyal medyadaki tepkilerden bahsederek "Önce bir haber sitesinde gördüm benim konuşmamı vermiş, lehte mi aleyhte mi anlayamadım. Sonra Twitter'daki fırtınayı gördüm bizi tiye almışlar. Haklarıdır yani ne olacak?" dedi.

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