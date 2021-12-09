AK Partili Resul Tosun gündem olan sözleriyle ilgili günah çıkarttı: Ekonomist olmayanlar konuya girince gülünç oluyor demek ki
Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında yaptığı "Almanya'da enflasyon yüzde 2'den 5'e çıkmış yani yüzde 150'lik enflasyon var. Amerika'da bu daha fazla" sözleriyle gündem olan Resul Tosun, yeni açıklamalarda bulunarak "Tabii ki ekonomist olmayan insanın böyle ekonomik konulara kendi deyimleri ile girdiği zaman bazen gülünç duruma düşüyor demek ki" dedi.
Eski AK Parti milletvekili Resul Tosun, geçtiğimiz günlerde Haber türk'te bir programa katılarak ekonomik duruma ilişkin "Almanya son 25 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor, enflasyon yüzde 2'den 5'e çıkmış yani yüzde 150'lik enflasyon var. Amerika'da bu daha fazla" ifadelerini kullanmış ve bu sözleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.
Bu akşam ise TV100 ekranlarında yayınlanan Kerem Kırçuval'ın sunuculuğunu yaptığı Sağlı Sollu programına katılan Resul Tosun, sosyal medyada gündem olan ifadeleri hakkında konuştu.
Sözlerine Haber türk yayınında söylediği gündem olan ifadelerini hatırlatarak başlayan Tosun, "Tabii ki ekonomist olmayan insanın böyle ekonomik konulara kendi deyimleri ile girdiği zaman bazen gülünç duruma düşüyor demek ki" dedi.
Açıklamaların devamında ise Tosun, sosyal medyadaki tepkilerden bahsederek "Önce bir haber sitesinde gördüm benim konuşmamı vermiş, lehte mi aleyhte mi anlayamadım. Sonra Twitter'daki fırtınayı gördüm bizi tiye almışlar. Haklarıdır yani ne olacak?" dedi.
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