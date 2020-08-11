AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak hakkında, AK Partili kadınlara yönelik hakaret ve çirkin yakıştırmaları nedeniyle 81 ilde eş zamanlı suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak hakkında, AK Partili kadınlara yönelik hakaret ve çirkin yakıştırmaları nedeniyle 81 ilde eş zamanlı suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

AK Partili Lütfiye Selva Çam, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partisinin kurulduğu günden bugüne, her zaman 'çözüm odaklı' siyasetten yana olduğunu, milletin taleplerini, hassasiyetlerini önemsediğini ve siyasi bir akılla çözmeye çalıştığını bildirdi. Son dönemlerde, bazı çevrelerin, meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak, bir takım hesaplaşmalar peşinde koştuklarına şahit olduklarını vurgulayan Çam, "Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi, psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmektedir. Gezi Parkı'nda yaşananlar misali, gün geçmiyor ki yeni bir bahane ile partimize yönelik saldırı yapmak isteyenler çıkmasın" dedi.

'YANLI VE İYİ NİYET TAŞIMAYAN YAKLAŞIMLARINA KARŞI MÜCADELE VERDİK'AK Parti'nin 18 yıldır gerek Türkiye'de, gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleler yürüttüğünü kaydeden Çam, "Bugüne kadar, zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen bir takım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele vermiştik. Sözde kanaat önderleri gibi duran, bu gibi çevrelerin, sanki hükümetimizin ve partimizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi bir tutum sergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktaları oluşturmaya çalıştıklarına şahit olmaktayız. Hem partimizin içinde hem de partimizin karşısındaki kitleleri birbirlerine düşürme çabaları ile çatışma ve sürtüşme alanları oluşturmaktadırlar. Partimizin kurulduğu günden bugüne, 19 yıldır liderimizin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü bir şekilde devam etmektedir" diye konuştu.'SUSMADIK, SUSMAYACAĞIZ'"Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin yatıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez" diyen Çam, şunları kaydetti: "Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı beklentisi ile sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayacağız. Bizlerin bu toplantıyı tertip etmemize neden olan kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik, artık teşkilatlarımızda bardağı taşıran son damla olmuştur. İllerimizde partimize ve davamıza gönül veren kadınlarımızın ve ailelerinin tepkilerine rağmen, şu ana kadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını görmüş bulunmaktayız. Aksine, inançlarımızın ve değerlerimizin istismarı üzerinden yanıltıcı yazı ve paylaşımlara devam edilmiştir. Dünyanın her bir köşesinde fesatlık, sapkınlık, ahlaksızlık ve azgınlık yaygınlaşırken bizler asla duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Değişik kademelerde, hiçbir gelir ve menfaati olmadan görevini yapmaya çalışan, kadınlarımıza hakaret eden, o kirli ve çirkin zihniyeti kınıyoruz. Genel merkezimizden, 81 ilimiz ve 922 ilçemizden 5 milyona ulaşmış kadın üyemiz adına yapılan bu çağrılar vesilesi ile bundan sonra kalemini, siyasal tehdit aracına kimse dönüştürmez."'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

AK Partili kadınlara yönelik hiçbir hakareti kabul etmeyeceklerini belirten Çam, "Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezi'miz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuştur, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'mız ve 81 ildeki başkanlıklarımızla birlikte söz konusu gazeteci hakkında, Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmuştur" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA