AK Partili Canikli'den CHP'ye IMF tepkisi: IMF özlemi kıyıya vurdu

23.09.2019 17:33

AK Partili Canikli, IMF heyetinin kuruluş anlaşması çerçevesinde gözlem görevini yerini getirmek üzere geldiği Türkiye'de resmi programda olmadığı halde CHP ve İYİ Parti temsilcileriyle görüşmesine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"CHP'NİN IMF ÖZLEMİ KIYIYA VURDU"

"CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu" değerlendirmesinde bulunan Canikli, Türkiye'nin IMF ile ilk stand-by anlaşmasının, 1960 darbesinden sonra yönetime el koyan askeri cunta döneminde, 1 Ocak 1961 tarihinde gerçekleştiğini belirtti.

Nurettin Canikli

Canikli, paylaşımında "CHP'nin desteklediği darbenin lideri Cemal Gürsel döneminde yapılan bu anlaşma çerçevesinde IMF'den 16 milyon SDR karşılığı borç alındı. 1961 sonunda Başbakan olan İsmet İnönü, 1965'e kadar IMF'den 55.5 milyon SDR tutarında borç aldı" ifadesine yer verdi.

MUHALEFET "GİZLİ DEĞİL" DEMİŞTİ

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, IMF ile yapılan toplantının gizli olmadığını, heyetin kendilerini davet ettiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da IMF heyetiyle yapılan görüşmenin 'gizli saklı' olmadığını belirtti. Öztrak, "IMF'yi dördüncü madde kapsamında ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. 4 madde konsültasyonlarının muhatabı hükümettir. Bu madde kapsamında IMF çeşitli görüşmeler yapar. Bizim görüşmelerimiz de bu kapsamdadır" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Faik Öztrak ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın IMF heyeti ile görüştüğü görüntüler yayınlanmıştı.

IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya görüşmeden haberleri olmadığını belirterek, "Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konu hakkında sert açıklamalar yaparak, "Burada enterasan olan şu; her gün 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar. Burada çifte standart var. Bir de kendileri açısından yine tutarsız bir durum var." demişti.