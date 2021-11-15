AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün

Ülkemizde milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı gündemin ilk sırasında yer alırken, Ak Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis'in bir televizyon programında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

"İŞVERENİ DE ÇALIŞANI DA DÜŞÜNMEMİZ LAZIM"

Asgari ücrete gelecek zam konusunda hem işveren ve hem de çalışanların düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Hülya Atçı Nergis, "Hiçbir iş yerinin kepenk kapatmasını, işçilerini çıkarmasını, üretimi durdurmasını arzu etmeyiz. Yani işvereni de ezmememiz lazım, işçiyi de düşünmemiz lazım. İnşallah bir orta yol bulunacaktır" dedi.

"ONU DÜŞÜNENLER DÜŞÜNSÜN"

Sunucunun "Bir vatandaşın geçinebilmesi için asgari ücretin ne kadar olması lazım? sorusuna da cevap veren Nergis, "Bu konuda ben bir rakam söylemeyeceğim. Bilemiyorum. Onu düşünenler düşünsün, Allah da yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

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