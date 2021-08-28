AK Parti kanun teklifini tamamladı! İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor
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AK Parti kanun teklifini tamamladı! İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor

AK Parti kanun teklifini tamamladı! İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

AK Parti, imam, müezzin, vaiz ve Kuran kursu öğreticilerine hizmet öncesi yüksek eğitim verecek Diyanet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kanun teklifini tamamladı. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen teklife göre, Diyanet'e bağlı din görevlisi olarak atanmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek.

Düzenlemenin aynen yasalaşması durumunda, Diyanet'e bağlı din görevlisi olarak atanmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek. Akademi, "Dini Yüksek İhtisas", "Dini İhtisas" ve "Eğitim Merkezi" olarak üç bölümden oluşacak.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI, MECLİS'E SUNULACAK

Milliyet'te yer alan habere göre; AK Parti, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde "Diyanet Akademisi" kurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yasa teklifi çalışmasını tamamladı. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması ve 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılının ilk gündem maddelerinden biri olması beklenen teklife göre, Diyanet kadrolarına atanacak din görevlilerine mesleki ve hizmet öncesi eğitim vermek üzere "Diyanet Akademisi" kurulacak.

DİN İSTİSMARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

AK Partili yetkililer, "model din görevlisi" ihtiyacına dikkat çekerek, düzenlemeyle "din istismarının" önüne geçecek nitelikli, donanımlı, kıraatı, hitabeti iyi din görevlilerinin yetişmesinin sağlanacağına işaret etti.

ATANMAK İÇİN AKADEMİ MEZUNU OLMAK GEREKECEK

AK Parti, İslam dininin çağın yeni sorularına doğru yanıtları vermesini mümkün kılacak yeterlilikte din personelinin yetişmesinin elzem olduğunu belirtti. Teklife göre, Diyanet'e bağlı din görevlisi olarak atanmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek. İki ayaklı oluşturulacak modelin ilk ayağında halihazırda Diyanet bünyesinde çalışan din personelinin hizmet içi eğitimi gerçekleştirilecek. Bunun için yeni bir genel müdürlük ihdası öngörülüyor. Bir sonraki adımda ise yeni alımlardan sonra personelin ikinci bir elemeye tabi tutulmadan önce "hizmet öncesi eğitimi" planlanıyor.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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AK Parti kanun teklifini tamamladı! İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor - Haberler Ekonomi
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