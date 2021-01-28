Ajax - Willem II maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Ajax - Willem II maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
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Ajax - Willem II maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Ajax - Willem II maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

28.01.2021 09:38 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:41
Ajax - Willem II maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Ajax - Willem II maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Hollanda Eredivisie'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Ajax - Willem II maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ajax - Willem II maçı hangi kanalda? Ajax - Willem II maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Ajax - Willem II maçı ne zaman, saat kaçta?

Hollanda Eredivisie'de büyük önem taşıyan maçta Ajax - Willem II karşı karşıya gelecek. Peki, Ajax - Willem II maçı ne zaman, saat kaçta? Ajax - Willem II maçı hangi kanalda, hakemi kim? Ajax - Willem II maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax - Willem II, Hollanda Eredivisie maçı 28 01 2021 Perşembe günü 23.00'te başlayacak.

AJAX - WİLLEM II MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax - Willem II, İsviçre Süper Ligi maçı 28 01 2021 Perşembe günü Bilyoner TV, Tivibu Spor, kanallarından yayınlanacak.

AJAX - WİLLEM II MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Ajax - Willem maçı Tivibu ve Bilyoner TV platformundan yayınlanacak.

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