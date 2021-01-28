Ajax - Willem II maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Ajax - Willem II maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Hollanda Eredivisie'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Ajax - Willem II maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ajax - Willem II maçı hangi kanalda? Ajax - Willem II maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Ajax - Willem II maçı ne zaman, saat kaçta?