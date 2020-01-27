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Ajax, Spakenburg'u 7-0 Geçti

2019-20 Hollanda Kupası Son 16 Turu'nda Ajax Spakenburg'la karşılaştı. Ev sahibi ekip henüz ilk yarıda Siem de Jong'un hat-trick'iyle 3-0 one gecti. Ikinci yarıda Lassina Traore ve Dusan Tadic'le üç gol daha bulan Ajax'in son golunu, oyuna sonradan giren Türk asıllı Hollandalı oyuncu Naci Unuvar penaltı noktasından kaydetti.

27.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:19

2019-20 Kupası Son 16 Turu'nda Spakenburg'la karşılaştı. Ev sahibi ekip henüz ilk yarıda Siem de Jong'un hat-trick'iyle 3-0 one gecti. Ikinci yarıda Lassina Traore ve Dusan Tadic'le üç gol daha bulan Ajax'in son golunu, oyuna sonradan giren Türk asıllı Hollandalı oyuncu Naci Unuvar penaltı noktasından kaydetti.

Kaynak: Dugout

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