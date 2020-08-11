Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı Dünya devleriyle anılan Ajax'lı Andre Onana, yaptığı sosyal sorumluluk hareketiyle gündeme geldi. Kamerunlu kaleci, ülkesinde doğup büyüdüğü ve annesinin de yaşadığı Mengueme kasabasına, yıllar sonra elektrik bağlattı. 24 yaşındaki file bekçisi, vatandaşlarının senelerdir çektiği zorluktan dolayı mutsuz olduğunu dile getirdi.

Ajax'ın 24 yaşındaki Kamerunlu kalecisi Andre Onana, son yaptığı hareketle büyük alkış topladı. Kamerunlu futbolcu, annesinin senelerdir elektrik olmayan kasabasına elektrik bağlattı. Doğup büyüdüğü Mengueme adlı kasabaya elektrik getiren Onana'nın bu hareketiyle sosyal medyada gündem konusu oldu ve gönülleri kazandı.

Kariyerine Kamerunlu dünya yıldızı vatandaşı Samuel Eto'nun akademisinde başlayan Onana, kasabasının yıllardır bu yönde bir zorluk çektiği için mutsuz olduğunu da dile getirdi.

GAZ LAMBASI KULLANIYORLARDI

Actu Cameeron kaynaklı habere Mengueme'de yaşayan halk, oradaki toplumun kuruluşundan bu yana elektrik olmadığı için gaz lambası kullanıyordu.

PREMIER LİG DEVİ İLGİLENİYOR

Ajax'ta gösterdiği performansıyla devlerin dikkatini çeken Onana, son olarak Kepa'nın ayrılmasının gündemde olduğu Chelsea ile anıldı. Deneyimli kaleci, 2015'te Ajax'ta kaleyi devraldı ve kolay kolay başkasına vermedi.