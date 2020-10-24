Ajax, deplasmanda VVV-Venlo'yu 13-0 mağlup etti
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Ajax, deplasmanda VVV-Venlo'yu 13-0 mağlup etti

24.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 24.10.2020 19:31
Ajax, deplasmanda VVV-Venlo'yu 13-0 mağlup etti

Hollanda Eredivisie'de 6. hafta mücadelesinde Ajax, konuk olduğu VVV-Venlo'yu 13-0 yenerek lig tarihine geçti. Rakip ağları 5 kez havalandıran Lassina Traore, maçın yıldızı oldu.

Hollanda Eredivisie'nin 6. haftasında Ajax, VVV-Venlo ile karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar, karşılaşmadan 13-0 galip ayrıldı.

Ajax'ta goller; Lassina Traore (5), Jurgen Ekkelenkamp (2), Huntelaar (2), Dusan Tadic, Antony, Daley Blind ve Lisandro Martinez'den geldi. Venlo'da Christiaan Kum 52. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Ajax, bu skorla birlikte puanını 15 yaptı ve liderliğini korudu. Venlo ise 5 puanda kaldı.

REKOR KIRDI

Kırmızı beyazlılar, Hollanda Ligi'nde bir maçta 13 gol atan ilk takım oldu.

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