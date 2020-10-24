Ajax, deplasmanda VVV-Venlo'yu 13-0 mağlup etti

Hollanda Eredivisie'de 6. hafta mücadelesinde Ajax, konuk olduğu VVV-Venlo'yu 13-0 yenerek lig tarihine geçti. Rakip ağları 5 kez havalandıran Lassina Traore, maçın yıldızı oldu.