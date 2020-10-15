Ajax CEO'su Van der Sar, Altay Bayındır'ı takip ediyor

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, gösterdiği performansla dev takımları peşine takmaya devam ediyor. Son olarak Ümit Milli Takım'ın İngiltere ile oynadığı mücadelede dünya futbolunun efsane kalecilerinden biri, Altay'ı yakından izledi.

Geçen sezon Ankaragücü'nden transfer edilen ve genç yaşına rağmen Fenerbahçe'nin 1 numarası olan Altay Bayındır devlerin kıskacına girdi. Başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin transfer gündemine giren genç kaleci için Ajax'tan flaş bir hamle geldi.

Takvim'de yer alan göre Hollanda kulübünün CEO'su olan efsane kaleci Edwin van der Sar, İngiltere ile Türkiye arasında önceki gün oynanan U21 milli maçında Altay'ı takibe aldı.

TAKİBE DEVAM EDECEKLER

Ajax'ın önümüzdeki günlerde de başarılı eldiveni canlı olarak izlemeye devam edeceği öğrenildi. Ayrıca bazı İngiliz kulüplerinin de U21 maçına gözlemci gönderdiği de ifade ediliyor.

YÖNETİMİN YENİ HEDEFİ

Son iki yılda Eljif ve Vedat Muriqi'ten çok önemli bir gelir elde eden Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki sezon da Altay'ı satmayı planlıyor.

İNGİLTERE ÖNÜNDE ÇOK BAŞARILIYDI

Sezona çok iyi bir giriş yapan Altay Bayındır, U21 Milli Takımımızın İngiltere ile oynadığı maçta alkış topladı.