Ajax, Beşiktaş maçı öncesi alev aldı! Hollanda Eredivisie maçında Groningen'i 3-0 mağlup ettiler - Haberler Spor
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Ajax, Beşiktaş maçı öncesi alev aldı! Hollanda Eredivisie maçında Groningen'i 3-0 mağlup ettiler

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Ajax, Beşiktaş maçı öncesi alev aldı! Hollanda Eredivisie maçında Groningen'i 3-0 mağlup ettiler

Hollanda Ligi Eredivisie'de 7. hafta mücadelesinde Ajax, sahasında Groningen'i 3-0'la geçti. Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Beşiktaş'la karşılaşacak Hollanda ekibi, ligde oynadığı son 5 maçta rakip ağları 24 kez sarsarken, kalesinde hiç gol görmedi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Ajax rakip ağlara gol yağdırmaya devam ediyor. Hollanda ekibi, Beşiktaş'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Groningen'i 3-0 mağlup etti.

SON 5 MAÇTA 24 GOL

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Edson Alvarez, 57. dakikada Antony ile 81'de Noussair Mazraoui kaydetti. Ajax son 5 maçında rakip fileleri 24 kez sarsarken, kalesinde hiç gol görmedi. Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Beşiktaş'ı konuk edecek Hollanda temsilcisi, ilk maçında Sporting'i deplasmanda 5-1'lik skorla devirmişti.

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