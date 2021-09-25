Ajax, Beşiktaş maçı öncesi alev aldı! Hollanda Eredivisie maçında Groningen'i 3-0 mağlup ettiler

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Ajax rakip ağlara gol yağdırmaya devam ediyor. Hollanda ekibi, Beşiktaş'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Groningen'i 3-0 mağlup etti.

SON 5 MAÇTA 24 GOL

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Edson Alvarez, 57. dakikada Antony ile 81'de Noussair Mazraoui kaydetti. Ajax son 5 maçında rakip fileleri 24 kez sarsarken, kalesinde hiç gol görmedi. Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Beşiktaş'ı konuk edecek Hollanda temsilcisi, ilk maçında Sporting'i deplasmanda 5-1'lik skorla devirmişti.

Haberler.com - Spor Haberleri