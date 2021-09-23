Ajax Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Ajax BJK hangi gün, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Ajax ile zorlu bir deplasman mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? sorusu son günlerde oldukça araştırılmakta. C Grubu'nda Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon ile mücadele veren temsilcimizin oynayacağı maçlar son dönemde oldukça merak edilmekte. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında deplasmanda Ajax ile oynayacağı maç ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Ajax ile Beşiktaş arasında oynanacak olan mücadele Hollanda Johan Cruyff stadyumunda 28 Eylül 2021 tarihinde oynanacak.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇTA?

28 Eylül 2021 tarihinde oynanacak olan Ajax Beşiktaş mücadelesi Türkiye saati ile 19.45'de başlayacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek olan Ajax ve Beşiktaş mücadelesi 28 Eylül 2021 tarihinde saat 19.45'ten itibaren Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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