Ajax, 190 milyon TL'ye aldığı Haller'i Avrupa Ligi kadrosuna ekleyemedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ajax, 190 milyon TL'ye aldığı Haller'i Avrupa Ligi kadrosuna ekleyemedi

05.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:45
Ajax, 190 milyon TL'ye aldığı Haller'i Avrupa Ligi kadrosuna ekleyemedi

Ajax, 22,5 milyon euroya yaklaşık 190 milyon liraya transfer ettiği Sebastien Haller'i yönetimsel bir hata nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ocak ayında West Ham United'dan transfer edilen 26 yaşındaki forvet, yönetim hatası sebebiyle UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilemedi.

UEFA nezdinde yapılan girişimlerden sonuç alınamadığı ve Fildişi Sahilli oyuncunun sezonun geri kalanındaki Avrupa maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

Kariyerine Auxerre'de başlayan, Utrecht ve Eintracht Frankfurt'ta oynadıktan sonra 2019 yazında 50 milyon Euro'ya West Ham United'a giden Haller, Ajax ile geçen ay 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Özcan Deniz Guy Ritchie Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ömer Ali Hakan Kutlu Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Terör Antalya Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ajax, 190 milyon TL'ye aldığı Haller'i Avrupa Ligi kadrosuna ekleyemedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 16:56:30. #1.15#
title