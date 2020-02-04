Ajax 1 - 0 PSV Eindhoven Maç Özeti
Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivise) 21. haftasında Ajax, evinde PSV Eindhoven'ı 1-0 mağlup ederek puanını 50'ye yükseltti ve haftayı lider tamamladı. Ajax'a galibiyeti getiren 35. dakikada Quincy Promes'tan geldi. Öte yandan galibiyet hasreti 3 maça çıkan PSV Eindhoven bu sonuçla 36 puanda kaldı.
04.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:19
Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivise) 21. haftasında Ajax, evinde PSV Eindhoven'ı 1-0 mağlup ederek puanını 50'ye yükseltti ve haftayı lider tamamladı. Ajax'a galibiyeti getiren 35. dakikada Quincy Promes'tan geldi. Öte yandan galibiyet hasreti 3 maça çıkan PSV Eindhoven bu sonuçla 36 puanda kaldı.
Kaynak: Dugout
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