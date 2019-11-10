Ahmet Nur Çebi'den Atatürk için saygı duruşu!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 10 Kasım'da Atatürk'ün Dolmabahçe'de hayata gözlerini yumduğu odada saygı duruşunda bulundu.

10.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:44
Ahmet Nur Çebi'den Atatürk için saygı duruşu!

Başkanı , dolayısıyla farklı anma törenlerinde yer aldı. İlk olarak Kabataş Vakfı Okulları'nda düzenlenen törene katılan Çebi, ardından Dolmabahçe'ye gitti. Eşi Berna Çebi ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret eden Ahmet Nur Çebi, Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Başkan Çebi, BJK Kabataş Vakfı Okulları'ndaki Atatürk Büstü'ne çiçek bıraktı
Kaynak: İHA
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