Galatasaraylı futbolcular performansları ile olduğu kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Ahmet Kutucu de merak edilen isimlerden oldu. Peki, Ahmet Kutucu evli mi, eşi kim? Ahmet Kutucu çocuğu var mı?

AHMET KUTUCU EVLİ Mİ, EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Ahmed Kutucu'nun özel hayatıyla ilgili fazla bilgi bulunmamaktadır. Henüz evli olmadığı bilinen genç oyuncunun, futbol kariyerine odaklandığı ve sosyal medyada özel hayatını paylaşmaktan kaçındığı görülmektedir.

AHMET KUTUCU KİMDİR?

Ahmed Kutucu (d. 1 Mart 2000, Gelsenkirchen), forvet pozisyonunda oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Almanya'da yetişen Kutucu, 2019 yılında Schalke 04'te profesyonel oldu. 2021'de Eredivisie ekiplerinden Heracles Almelo'da bir sezon kiralık olarak oynadı. Sezon sonunda Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'e transfer oldu ve Ocak 2022'de SV Sandhausen'e kiralandı. 2023'te 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu ve 21 maçta 14 gol atarak takımının Süper Lig'e yükselmesine katkı sağladı.

Uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil eden Kutucu, ilk kez 2019'da teknik direktör Şenol Güneş döneminde millî takıma çağrıldı.