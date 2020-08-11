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Ahmet İlhan Özek, Altınordu'da

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde ilk imzayı Giresunspor'dan Ahmet İlhan Özek'e attırdı.

Ahmet İlhan Özek, Altınordu'da
11.08.2020 20:03 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:18

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde ilk imzayı Giresunspor'dan Ahmet İlhan Özek'e attırdı. Tecrübeli futbolcu, İzmir ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu'ya transfer olduğu için çok heyecanlı olduğunu belirten 32 yaşındaki sağ kanat, "Başkanımızın bir sözü var. 'Bu topraklarda doğdum ve bu topraklarda büyüyorum.' Benim hayat felsefem de böyle. Bu düşüncede bir kulüpte ben de yerimi buldum. Uzun yıllardır çok üst düzey kulüplerde oynadım ancak hiç bir zaman imza atarken böyle heyecanlanmamıştım. Bir an önce ligin başlamasını bekliyorum" dedi.Altınordu'da ağabeylik görevi üstleneceğini ve bilgi ve birikimlerini genç futbolculara aktaracağının altını çizen deneyimli oyuncu, "Benim öncelikli hedefim gençlerle birlikte Altınordu'nun oluşturduğu çıtayı yükseltmek. Ben tertemiz ortamda tertemiz futbol oynamak istiyorum. Birçok kulüpten teklif vardı. Ancak burada farklı misyon hedef ve oluşum var. Sadece kendimi futbola vermek istiyorum. Gençlerle birlikte ligde savaşmak istiyorum ve tercihimi de Altınordu'dan yana kullandığım için mutluyum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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