Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor başvurusunu yaptı - Haberler Spor
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Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor başvurusunu yaptı

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Sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesinin ardından Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Yeşil-beyazlılar, Başakşehir ile oynayacakları mücadelenin ertelenmesini talep etti.

Ahmet Çalık'ın vefatının ardından yasa boğulan Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş bir başvuruda bulundu. Yeşil-beyazlılar,15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için müracaat etti.

Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor başvurusunu yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Konyaspor'un bu talebine olumlu yaklaştığı bildirildi. Başakşehir- Konyaspor mücadelesinin TFF'nin yeni belirleyeceği bir tarihte oynanması bekleniyor.

Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor başvurusunu yaptı

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve beraberindeki yöneticiler, Ahmet Çalık'tan gelen acı haberin ardından Ankara'ya hareket etmişti.

Üzüntüsünü belirten Özgökçen, ''Gencecik çocuk vefat etti. Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz? Konuşacak halim de şu an yok. Ankara'ya cenazeye gideceğiz şimdi. Kulübümüzün en beyefendi oyuncularından biriydi" diye konuştu.

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